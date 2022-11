Mi-mandat aux États-Unis, alliance avec le RN et accueil des migrants : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Eric Ciotti

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti était l'invité du 8h30 franceinfo du mardi 8 novembre 2022. Mi-mandat aux États-Unis, alliance avec le RN et accueil des migrants... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Élections de mi-mandat aux États-Unis : "Il n’y a pas tout à rejeter" chez Donald Trump

Les Américains doivent désigner une large partie de leurs représentants au Congrès ce mardi. Éric Ciotti a choisi son camp : "Je suis Républicain", tranche le député de la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, et ajoute que Donald Trump "n'est pas un modèle", mais qu'"il n'y a pas tout à rejeter : sur la baisse des impôts, sur ce qu'il a fait à propos de la Corée… Après, je récuse sa contestation des élections et cette espèce de complotisme".

Une alliance avec le RN ? : "La ligne que je tiens, c'est l’indépendance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du Rassemblement national"

L'élection de Jordan Bardella à la tête de Rassemblement national ne change rien pour Éric Ciotti. "On a des convictions, des positionnements qui sont naturellement différents. […] La ligne que je tiens, c'est une ligne d'indépendance : indépendance vis du pouvoir, indépendance vis-à-vis du Rassemblement national". […] Nous sommes les seuls à offrir justement une alternative entre l'échec et l'impuissance macronienne et le débat Mélenchon-Le Pen. C'est cette troisième voie que je veux proposer aux Français à la tête des Républicains". Éric Ciotti refuse toute alliance, "ce serait s'allier avec des personnes qui veulent notre disparition."

Accueil des migrants bloqués en mer Méditerranée : "La France ne doit pas les accueillir"

Éric Ciotti condamne les propos tenus par le député (RN) Grégoire de Fournas : "Le racisme, le soupçon de racisme, n’a pas sa place dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale". Mais concernant les migrants coincés sur le bateau Ocean Viking, le député des Alpes-Maritimes est intransigeant : "La France ne doit pas les accueillir. Je le dis clairement : ces bateaux doivent accoster sur le port de départ, en Libye ou en Tunisie". Qu’ils retournent en Afrique ? "Oui ! oui ! Absolument. Si on a cette attitude, on mettra un terme très important au commerce des passeurs".

Retrouvez l'interview en intégralité :