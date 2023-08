Les Soulèvements de la Terre, la loi Immigration, "l'initiative politique d'ampleur" voulue par Emmanuel Macron... Le "8h30 franceinfo" d'Aurélien Taché

Le député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 9 août 2023.

Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts (EELV) du Val d'Oise, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 9 août 2023. Le Sommet sur l'Amazonie, la dissolution des Soulèvements de la Terre, la situation au Niger, la loi sur l'immigration et l'état de la Nupes... Il répond aux questions d'Agathe Mahuet et Benjamin Sportouch.

Dissolution des Soulèvements de la Terre : "Gérald Darmanin a cédé aux lobbys de l'agro-industrie"

La décision de dissoudre les Soulèvements de la Terre était "purement politique, purement idéologique", estime Aurélien Taché. "Gérald Darmanin a cédé aux lobbys de l'agro-industrie", souligne le député EELV du Val d'Oise. Après un recours sur la dissolution de ce collectif, le Conseil d'État rendra sa décision d'ici la fin de la semaine.

"Je ne soutiens pas la violence, mon rôle n'est pas d'encourager à désobéir à la loi", poursuit le député , mais la désobéissance civile a toujours fait partie de l'action en démocratie". "Ce que font les Soulèvements de la Terre est très utile pour le climat : c'est grâce à eux que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, que d'autres grands projets le seront peut-être demain."

Loi Immigration : "Je peux en voter certains aspects"

Dans une tribune publiée dans Le Monde en juillet dernier (article payant) , Aurélien Taché ne rejetait pas une partie du texte de loi préparé par le gouvernement actuellement. "Si véritablement il y a l’autorisation de travailler pour les demandeurs d’asile dès leur arrivée sur le territoire, s’il y a des régularisations pour les travailleurs, ces aspects-là, je peux les voter”, assume le député EELV du Val d’Oise sans pour autant dire qu'il pourrait voter l'ensemble de cette loi. "En revanche sur les aspects qui consistent à mêler sécurité et immigration comme le gouvernement a tendance à le faire, je serai contre", précise Aurélien Taché, "c'est une philosophie qui me gène", conclut-il.

Emmanuel Macron veut rassembler les oppositions mais sans LFI ni le RN : "Nous ne devons pas y aller"

Emmanuel Macron a annoncé une "initiative politique d'ampleur", prévue pour la fin du mois d'août et rassemblant les oppositions, mais sans les Insoumis ni le Rassemblement national. "Si l'un de nos alliés est méprisé, nous ne devons pas y aller", estime Aurélien Taché. "Nous formons un bloc, nous sommes la Nouvelle Union populaire écologique et sociale", justifie le député, "c'est un piège pour nous diviser, ne tombons pas là-dedans".

Malgré de récentes dissensions, notamment sur l'organisation des universités d'été des partis en ordre dispersé, l'écologiste "ne se sent pas éloigné de ses camarades et collègues insoumis". "Certains dirigeants peuvent donner un sentiment de 'je t'aime, moi non plus'", concède Aurélien Taché, citant en exemple le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, "mais pour le reste nous sommes ensemble". Le député souhaite que la Nupes "se structure davantage" et que "le sujet des élections européennes ne nous empêche pas d'avancer, pour envoyer un maximum de monde".

