Conséquences économiques du coronavirus, état d'urgence décrété aux États-Unis... Le "8h30 franceinfo" d'Elie Cohen

Elie Cohen, économiste au CNRS, était l'invité de franceinfo samedi 14 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Elie Cohen, chercheur au CNRS, économiste, était l'invité de franceinfo samedi 14 mars. Il est revenu sur les conséquences économiques et financières de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en France et sur les mesures prises par le gouvernement. Il a aussi analysé comment Donald Trump gérait cette crise aux États-Unis.

"En état de guerre"

La crise provoquée par le coronavirus "est la plus importante de ces 20 dernières années, elle est plus importante que la crise de 2008-2009" a reconnu Elie Cohen. C'est une crise importante "dans son ampleur et surtout dans son imprévisibilité".

Selon Elie Cohen, "le gouvernement a très bien réagi". Pour l'économiste, il ne faut pas regarder à la dépense dans une telle situation. "C'est quasiment un état de guerre, quand vous êtes en état de guerre, vous réfléchissez après. Pendant la guerre, vous faites tout pour gagner la guerre et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et je suis encore plus impressionné par le discours qui a été tenu en Allemagne, on a parlé d'un bazooka pour faire face à la crise", a expliqué Elie Cohen.

"La pandémie va flamber aux États-Unis"

Elie Cohen a fortement critiqué la manière dont Donald Trump réagit face à cette épidémie de coronavirus. "Je crains le pire aux États-Unis", a-t-il déclaré, alors que le président américain a déclaré l'état d'urgence et interdit aux Européens de se rendre sur son territoire.

Donald Trump a commencé par nier l'importance du phénomène, il a ensuite limité les moyens du système médical et maintenant il déclare un état d'urgence. Elie Cohen, économiste à franceinfo

Selon le chercheur français, la décision de Donald Trump n'est pas responsable. "Depuis trois ans, on est dans une stratégie américaine qui consiste à mettre en cause systématiquement les accords multilatéraux, les procédures prévues à l'avance dans le cadre de l'OMC de résolution des conflits. Il est dans un bras de fer permanent, dans l'unilatéralisme. Il agit par décret présidentiel. Je pense que la pandémie va flamber aux Etats-Unis. Après avoir eu le choc chinois, le choc pétrolier, on va avoir un choc américain.

