DIRECT. Epidémie de coronavirus Covid-19 : les restrictions sur les voyages se multiplient dans le monde

: "On peut imaginer toute une série de choses, mais il n'y a jamais eu d'étude sur le rôle des portables dans les épidémies. Et rien n'a été démontré en laboratoire sur ce point."



Le téléphone portable est-il le point faible des recommandations d'hygiène ? Le coronavirus Covid-19 peut-il survivre sur un téléphone comme il le fait sur une poignée de porte, et réduire ainsi l'efficacité du lavage de mains ? Franceinfo a interrogé un spécialiste.

: La fermeture des établissements scolaires et des crèches a pris de court de nombreux parents, qui tentent de trouver une solution. Résultat : les baby-sitters et agences de garde d'enfants sont submergées. Elles témoignent auprès de franceinfo.

: De nombreux pays prennent à leur tour des mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Voici les dernières annonces à travers le monde.



• L'Arabie saoudite suspend tous les vols internationaux dès dimanche pour deux semaines.



• L'Uruguay, après ses quatre premiers cas, ferme partiellement ses frontières et impose une quarantaine aux voyageurs de neuf pays.



• A Rio de Janeiro, au Brésil, les portes resteront closes pendant sept jours dans les écoles et pendant deux semaines dans les théâtres, stades et salles de concert.



• La Mauritanie réduit ses liaisons aériennes avec la France.



• Le Panama suspend celles avec l'Europe.



• Le Gabon limite les visas touristiques.



• Les cinémas nord-américains réduisent la capacité de leurs salles.



• La Nouvelle-Zélande a annulé l'hommage national aux victimes de l'attaque il y a un an des mosquées de Christchurch.

: Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin :



• L'épidémie a fait 18 morts supplémentaires en France, hier. Ce nouveau bilan, annoncé par le ministre de la Santé fait état, au total, de 79 morts liés au virus dans le pays. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France. L'exécutif promet que les travailleurs bénéficieront du "système le plus protecteur d'Europe".



• Dans les foyers où les équipements informatiques ne sont pas nombreux, la fermeture des établissements scolaires risque d'être difficile à vivre. Franceinfo est allé à la rencontre de ces familles sans ordinateur, inquiètes de devoir faire l'école à la maison.



En annonçant sa retraite hier, Martin Fourcade clôt une carrière jonchée de succès, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde et en Coupe du monde. Franceinfo revient en chiffres sur la carrière d’un géant du biathlon.







Le chirurgien à la retraite Joël Le Scouarnec, au centre d'une vaste affaire de pédophilie, a fait face pour la première fois aux quatre victimes qui l'accusent de viols et d'agressions au début de son procès à huis clos, aux assises de la Charente-Maritime. L'audience a débuté pour trois jours sans presse ni public à Saintes. Nos journalistes Catherine Fournier et Noémie Leclercq, expliquent comment "l'amnésie traumatique" a effacé les souvenirs de victimes du chirurgien.