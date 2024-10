Budget 2025, effort demandé aux collectivités, loyers impayés des gendarmeries ... le "8h30 franceinfo" de David Lisnard

David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes et président de l'Association des maires de France était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 9 octobre 2024. Budget 2025, effort demandé aux collectivités, loyers impayés des gendarmeries... il répondait aux questions de de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

"Une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes"

David Lisnard dénonce l'attitude de l'Etat, alors que les collectivités locales sont priées de contribuer à l'effort budgétaire en 2025, à hauteur de 5 milliards d'euros. "Il faut arrêter cette schizophrénie, cette hypocrisie", a poursuivi le maire de Cannes (Alpes-Maritimes), alors que les dépenses des collectivités sont pointées du doigt ces dernières semaines. L'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, les a accusées début septembre d'avoir dégradé le déficit public à hauteur de 16 milliards d'euros et que la Cour des comptes a suggéré d'y supprimer quelque 100 000 emplois.

"Il faut d'abord réduire le périmètre de l'intervention publique. Là, on fera de vraies économies et on relancera une action publique performante", a-t-il assuré. Pour le patron de l'AMF, les collectivités supportent "des transferts de charges tous les jours", évoquant la gestion de "la lutte contre les inondations" ou de l'augmentation du taux d'encadrement dans les services de la petite enfance. "Chaque jour, on nous transfère des charges (…), le code général des collectivités territoriales a été multiplié par trois en 20 ans", a-t-il cinglé, y voyant "un harcèlement textuel qui créé de la bureaucratie" compliquant la tâche des collectivités. Il a également plaidé pour supprimer "les contraintes débiles" imposées "tous les jours" aux collectivités".

Pour David Lisnard, il faut revoir "complètement l'organisation du pays"

"Il faut s'attaquer à la matrice qui fait qu'il y a plus de dépenses qu'ailleurs en France pour moins de services publics, parce qu'il faut qu'il y ait moins de bureaucrates et il faut qu'il y ait plus d'infirmiers, de policiers, etc.", a-t-il appuyé. "On ne sortira pas de cette spirale infernale d'être le pays qui dépense le plus d'argent public (…), si on ne revoit pas complètement l'organisation du pays", a prôné l'élu des Alpes-Maritimes. "Il faut supprimer tous ces services éclatés de l'Etat, donner l'autorité aux préfets et réorganiser", a-t-il ajouté.

Invité à réagir aux propos sur franceinfo du gouverneur de la Banque de France, qui a invité chacun à accepter les économies demandées, David Lisnard a mis en avant le fait d'avoir "baissé la dette de 71,5 millions d'euros" dans sa ville de Cannes où il est maire depuis 2014. "Chacun a tendance à avoir des idées d'économies chez les autres et à les refuser chez lui", a tancé François Villeroy de Galhau. "C'est faux", a rétorqué le patron de l'AMF.

"À chaque fois, la variable d'ajustement, ce sont les communes"

David Lisnard réagit au sujet des loyers impayés de la gendarmerie nationale à de nombreuses collectivités locales. "Je trouve un problème et j'essaye de le régler, et le plus vite possible", a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, assurant que "tout sera rentré dans l'ordre" au plus tard au "mois de décembre". "La réaction du ministre de l'Intérieur a été très bonne, très saine, Bruno Retailleau a été très clair", a jugé David Lisnard.

"La gendarmerie s'est retrouvée à court de trésorerie pour deux grandes raisons", a expliqué Bruno Retailleau mardi : "les mesures de sécurité qui ont coûté beaucoup d'argent pour les Jeux olympiques et le rétablissement de l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie". "On n'a pas découvert les JO", a rétorqué le patron de l'AMF ce mercredi, admettant néanmoins l'impact potentiel de la crise en Nouvelle-Calédonie sur l'équilibre des finances du ministère de l'Intérieur.

