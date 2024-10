Loyers impayés de la gendarmerie : "À chaque fois, la variable d'ajustement, ce sont les communes", regrette David Lisnard

"À chaque fois, la variable d'ajustement, ce sont les communes", a réagi mercredi 9 octobre sur franceinfo le président de l'Association des maires de France (AMF) et maire de Cannes, David Lisnard, au sujet des loyers impayés de la gendarmerie nationale à de nombreuses collectivités locales, révélés par France Bleu.

"Je trouve un problème et j'essaye de le régler, et le plus vite possible", a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, assurant que "tout sera rentré dans l'ordre" au plus tard au "mois de décembre". "La réaction du ministre de l'Intérieur a été très bonne, très saine, Bruno Retailleau a été très clair", juge David Lisnard.

"La gendarmerie s'est retrouvée à court de trésorerie pour deux grandes raisons", a expliqué Bruno Retailleau mardi : "Les mesures de sécurité qui ont coûté beaucoup d'argent pour les Jeux olympiques et le rétablissement de l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie." "On n'a pas découvert les JO", rétorque le patron de l'AMF, admettant néanmoins l'impact potentiel de la crise en Nouvelle-Calédonie sur l'équilibre des finances du ministère de l'Intérieur.