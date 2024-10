Loyers impayés par la gendarmerie : "On savait que ça allait mal, mais à ce point là, ce n'est pas acceptable", réagit le sénateur LR Bruno Belin

Il va saisir le ministère du Budget dès mercredi. En raison d'un important "trou" dans les caisses, la gendarmerie n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux à plusieurs communes en France. Le ministre du Budget et des Comptes publics Laurent Saint-Martin, assure mardi sur franceinfo qu'il va "regarder avec précision" le sujet.

"On savait que ça allait mal, mais à ce point-là, ce n'est pas acceptable", réagit mardi 8 octobre sur franceinfo Bruno Belin, sénateur Les Républicains de la Vienne, vice-président de la Commission des finances du Sénat, auteur du rapport d’information "Immobilier de la gendarmerie nationale : mettre fin au désordre bâtimentaire". La gendarmerie n'est plus en mesure de payer ses loyers dans plusieurs départements de France, notamment dans les Pyrénées-Orientales, selon une information révélée par France Bleu. Des centaines de communes se retrouvent en difficulté, car elles s'endettent pour financer la construction des casernes.

Bruno Belin va saisir le ministère du Budget dès demain, mercredi. "Les communes sont devenues les banquiers de l'État, dénonce le sénateur. Quand l'État a besoin de trésorerie, il n'honore pas ses engagements et les communes en font les frais".

Les "200 millions d'euros" prévus pour payer les loyers ont été dépensés, selon une sénatrice

Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin a promis mardi sur franceinfo, de "regarder avec précision" le sujet. "Le ministère de l'Intérieur a eu un budget en hausse toutes ces dernières années, que ce soit en termes d'effectifs, que ce soit en termes de moyens", a souligné le ministre. "Les collectivités territoriales ne sont pas responsables de l'état de nos finances publiques", a-t-il reconnu. Dans une note transmise début septembre aux parlementaires, le ministre de l'Économie démissionnaire, Bruno Le Maire, et son ministre délégué aux comptes publics Thomas Cazenave alertaient pourtant sur l'"augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités territoriales", dégradant "à elle seule les comptes 2024 de 16 milliards d'euros". "Les collectivités territoriales sont des alliées. On a évidemment un redressement à faire ensemble, à la hauteur de ce qui est possible pour les collectivités", a, pour sa part, défendu le nouveau ministre.

Le budget de la gendarmerie représente 10,3 milliards d'euros dont 90% du budget est consacré à la masse salariale. Bruno Belin se demande si la mobilisation des gendarmes lors des JO et les émeutes en Nouvelle-Calédonie n’a pas creusé un trou dans les caisses. "Il a bien fallu évidemment indemniser et organiser la mobilisation des gendarmes, puis l'événement de la Nouvelle-Calédonie qui a demandé évidemment des forces importantes, ça peut expliquer", note-t-il. La sénatrice LR des Pyrénées-Orientales, Lauriane Josende, a sollicité le ministère de l'Intérieur, puisqu'"il m'a été indiqué" que les "200 millions d'euros" prévus pour payer les loyers de la gendarmerie ont été dépensés. Mais dans ces cas-là, "on joue sur la fongibilité et d'autres opérations, mais on ne met pas en difficulté les mairies et les collectivités", lance le sénateur Bruno Belin.