Budget : "Chacun doit arrêter de jouer au chamboule-tout avec les pistes d'économies", dénonce le gouverneur de la Banque de France

"Notre pays est dans la situation d'une famille qui vit au-dessus de ses moyens", a jugé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, mercredi 9 octobre sur franceinfo.

"Le projet de budget va dans la bonne direction", le pays doit "réduire ses dépenses et augmenter ses revenus", a-t-il poursuvi. François Villeroy de Galhau rappelle sur franceinfo que l'augmentation des dépenses entraîne l'augmentation du déficit, et donc de la dette : un mécanisme qui "affaiblit la France", et qu’il fallait "absolument inverser".

"Chacun a tendance à avoir des idées d'économies chez les autres et à les refuser chez lui"

Le France doit ainsi apprendre à "maîtriser ses dépenses" préconise le gouverneur de la Banque de France, qui compare le pays à ses voisins européens, puisque "nous avons le même modèle social, le même modèle de service public. [...] mais ça nous coûte l'équivalent de 260 milliards d'euros de plus que chez nos voisins". Un "écart d'efficacité" qui doit être traité "de façon cohérente". "Chacun a tendance à avoir des idées d'économies chez les autres et à les refuser chez lui : il faut que chacun arrête de jouer au chamboule-tout avec toutes les pistes d'économies qui sont sur la table", souligne le gouverneur de la Banque de France. Le risque, c’est qu’à la fin, "nous ferons zéro économie et nous continuerons cette spirale infernale de la dette", conclut François Villeroy de Galhau.

François Villeroy de Galhau a par ailleurs affirmé que "la victoire contre l’inflation est en vue". "On est descendu à 1,5% d'inflation pour l'ensemble de la zone euro, comme pour la France, et ça veut dire deux bonnes nouvelles : du pouvoir d'achat qui revient et puis ça veut dire que nous allons poursuivre la baisse des taux d'intérêt que nous avons commencée depuis le mois de juin", a-t-il insisté.

🔴 Budget 2025 ➡️ "Pour que l’effort soit juste et efficace, il faut qu’il soit partagé. Donc il faut un effort d’un peu tout le monde. Sinon, nous allons continuer cette tendance qui affaiblit la France", dit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. pic.twitter.com/SZPxtdA3Rd — franceinfo (@franceinfo) October 9, 2024

Baisse "très probable" des taux d'intérêt

Une décision sera prise la semaine prochaine, mais "une baisse" des taux d'intérêt est "très probable", prédit le gouverneur de la Banque de France et "ça ne sera pas la dernière". Il alerte toute de même sur le risque qu'il y ait "des hauts et des bas" à venir dans les prochains mois, mais estime que "l'inflation sera à 2% en France au début de l'année prochaine et en Europe dans le courant de l'année prochaine".

La baisse des taux d'intérêt a plusieurs conséquences positives sur l'économie, notamment sur les taux du crédit immobilier qui ont également recommencé à baisser. François Villeroy de Galhau précise que les volumes d'emprunt des Français "redeviennent significatifs depuis le mois de juillet". "Les banques sont en posture d'offre de crédit, et si on a des projets, il faut en profiter", conseille le gouverneur de la Banque de France.