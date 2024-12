Direct Gouvernement Barnier menacé de censure : la députée RN Laure Lavalette votera "sans scrupules" la motion du NFP

#POLITIQUE En cas de censure du gouvernement votée ct après-midi à l'Assemblée, Gabriel Attal, a l'intention d'appeler tous les partis républicains, sauf le RN et LFI, pour trouver un compromis, a appris le service politique de franceinfo. Le chef de file des députés macronistes souhaite mettre tout le monde autour de la table et réfléchir à un pacte de stabilité, ou à un pacte de non-agression. L'idée est que chaque parti se sente libre de voter pour ou contre une proposition du prochain Premier ministre, mais s'engage à ne pas le censurer à la moindre occasion. "Il faut dépasser les clivages un an ou deux pour sortir de la crise", pousse une cadre de Renaissance.