Budget : "Une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes", déplore l'Association des maires de France

"Une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes", a dénoncé le président de l'Association des maires de France (AMF) David Lisnard, mercredi 9 octobre sur franceinfo, alors que les collectivités locales sont priées de contribuer à l'effort budgétaire en 2025, à hauteur de 5 milliards d'euros.

"Il faut arrêter cette schizophrénie, cette hypocrisie", a poursuivi le maire de Cannes. "Sur le fond, il ne s’agit pas d’économies. Il s’agit de prélèvements supplémentaires de l’État", souligne David Lisnard, qui parle de "situation infernale".

David Lisnard appelle à "d'abord réduire le périmètre de l'intervention publique. Là, on fera de vraies économies et on relancera une action publique performante", a-t-il assuré. Il a également évoqué le fait que l'AMF allait "faire des propositions" pour "assainir les comptes publics et pour que l'État s'astreigne aux efforts qu'il demande aux autres".