Approvisionnement en carburant, sobriété énergétique, shrinkflation, tweet de Jean-Luc Mélenchon... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Olivia Grégoire

Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, était l'invitée du 8h30 franceinfo, vendredi 7 octobre 2022. Elle répondait aux questions de Neila Latrous et Jules de Kiss.

Difficultés d'approvisionnement en carburant : la situation sera rétablie dans "quelques jours"

"15% des stations-service ont des problèmes d'approvisionnement" en carburant, indique Olivia Grégoire. "C'est une histoire de quelques jours" et "dès la semaine prochaine, ça ira mieux, le temps que le carburant arrive notamment du Benelux". Par ailleurs, il n'est pas question pour l'instant de prolonger la ristourne de 30% à la pompe du gouvernement au-delà du 31 octobre : "Au moment où on se parle non", mais "on n'est pas dans la certitude absolue".

Sobriété énergétique : "On ralentira un peu la vitesse des télécabines"

La ministre a assuré qu'il n'y aura pas de fermeture de stations de ski ou de stations thermales. Mais tout le monde devra faire un effort. Cet hiver, "on ralentira un peu la vitesse des télécabines pour permettre d'éviter les pics de consommation. Et dès le milieu de la matinée, les vitesses redeviendront normales". Elle a également appelé à baisser d'un degré les piscines dans "les spas et les stations thermales". Olivia Grégoire prône toujours l'incitation : "Nous marchons dans la confiance et pas dans l'obligation. Je ne vois pas comment l'État va aller vérifier dans chaque pièce de 4,1 millions d'entreprises la température".

Les boulangers face à la crise énergétique : "On va trouver des solutions ensemble"

Olivia Grégoire a annoncé qu'elle rencontrera "à nouveau la semaine prochaine" les boulangers, pour évoquer la hausse des prix de l'énergie et les possibles répercussions sur le prix du pain. 80% des boulangeries ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, selon la filière. "On veut cibler" les aides, précise-t-elle et pour les boulangers qui ne s'en sortent pas dans cette crise, "on va élargir les mailles du filet pour qu'ils rentrent dedans".

Shrinkflation : "C'est 38 établissements" épinglés "sur à peu près 340 contrôlés"

Olivia Grégoire a révélé les résultats des enquêtes de ses services sur les enseignes qui pratiquent le "shrinkflation", qui consiste à faire payer le même prix aux consommateurs pour moins de produit. "On a remarqué à peu près 10% d'établissements qui n'avaient pas fait changer le prix au kilo quand la quantité du produit avait diminué. Quand il y a contrôle et qu'on remarque que ces établissements n'ont pas changé les étiquettes de prix au kilo, il y a une amende. C'est à peu près 10% des établissements. C'est 38 établissements sur à peu près 340 contrôlés en un mois et demi ", a-t-elle affirmé.

Tweet de Jean-Luc Mélenchon : "Ce qui est excessif est insignifiant"

Jean-Luc Mélenchon a comparé, dans un tweet, la marche contre la vie chère organisée par la gauche, le 16 octobre prochain, à un épisode de la Révolution française. "Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre", a-t-il tweeté. "Ce qui est excessif est insignifiant. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus excessif et de fait de plus en plus insignifiant, et je crois que les Français sont en train de s'en rendre compte", a réagi Olivia Grégoire.

