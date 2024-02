Mesures prises en faveur des agriculteurs : "C'est l'écologie qui prend la balle perdue", dénonce le député écologiste Julien Bayou

"Je ressens vraiment une colère parce que pendant 15 jours, on parlait enfin du revenu des agriculteurs qui est le sujet majeur et finalement, il y a eu des mesurettes", a réagi vendredi 2 février sur franceinfo Julien Bayou député EELV de Paris après les mesures annoncées en faveur des agriculteurs qui ont levé leurs blocages.

"Les agriculteurs se font pressuriser par l'agro-industrie, la grande distribution. Un éleveur ne peut pas vendre son lait à plus de 40 centimes, c'est Lactalis qui décide. On parlait enfin du revenu et finalement, il y a eu des mesurettes et de la diversion et c'est l'écologie qui prend la balle perdue, qui fait le bouc émissaire et on va même reculer sur les pesticides", se désole Julien Bayou.

"La FNSEA a obtenu la tête des plans Ecophyto"

Sur les phytosanitaires, le gouvernement a aussi lâché du lest, promettant notamment que le plan Ecophyto visant à réduire l'usage des pesticides serait mis "en pause", une mesure qualifiée de "recul majeur" par des ONG environnementales. "Ce n'est pas bon pour le climat, ce n'est pas bon pour la santé publique et encore moins bon pour la santé même des agriculteurs qui sont les premiers concernés avec des maladies de Parkinson, des lymphomes, des cancers de la prostate. Ils n'ont pas eu d'avancées structurantes sur les revenus", alerte Julien Bayou.

Concernant le plan Ecophyto, "ça fait 15 ans que les plans ne fonctionnaient pas parce que la FNSEA militait contre. La FNSEA a obtenu la tête des plans Ecophyto de la réduction des pesticides", mais "c'est l'ensemble de la société qui réclame" ces plans parce que "personne ne souhaite scolariser ses enfants dans une école où il y a des épandages de pesticides à proximité". Pour Julien Bayou, l'écologie à la française prônée par Emmanuel Macron, "c'est du foutage de gueule à la française".