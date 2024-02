"Pause" du plan Ecophyto : "Tout le monde est perdant", s'insurgent les écologistes

La mise en "pause" du plan Ecophyto scandalise à gauche. Ce plan, dénoncé par les agriculteurs, visant à baisser de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030, est donc suspendu "le temps de mettre en place un nouvel indicateur" pour mesurer l'usage de ces molécules. Annonce du gouvernement de Gabriel Attal, jeudi 1er février, pour mettre fin à la crise qui s'est emparée du monde agricole. Les écologistes sont indignés.

C'est, selon eux, un "drame" pour la biodiversité et pour la santé assure la patronne des écologistes Marine Tondelier : "C'est un moment de lâcheté. On a un gouvernement qui a décidé de ne plus protéger l'eau, de ne plus protéger la terre, de ne plus protéger la biodiversité, ni même notre santé. Mais ce n'est pas avec ça que nos agriculteurs gagneront plus, ce qui est leur principale revendication et leur principal problème." D'après Marine Tondelier, "les agriculteurs ne gagnent pas avec cette mesure, mais nous, on perd tous ! Tout le monde est perdant, donc je pense que c'est une annonce assez catastrophique."

"Un recul inacceptable", appuie la tête de liste écologiste aux européennes, Marie Toussaint. Elle avait d'ailleurs, avec plusieurs associations, provoqué cette décision de justice qui contraint l'État à corriger sa trajectoire d'ici au 30 juin, à baisser l'utilisation des pesticides et à protéger les eaux. Cette pause du plan Ecophyto est donc, selon elle, totalement illégale.

"Recul sur recul en matière environnementale"

Beaucoup d'écologistes ironisent sur les réseaux sociaux, rappellent des phrases prononcées par Emmanuel Macron comme "ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas". Le président fait tout l'inverse, d'après la députée Insoumise Aurélie Trouvé : "Recul sur recul en matière environnementale. Je me souviens du président Macron qui disait 'Make the planet great again'. Il vient d'annoncer un très, très grave recul du point de vue de l'environnement, alors que les agriculteurs sont prêts à relever ce défi de l'agroécologie. Il faut juste leur en donner les moyens."

La gauche avait déjà pointé, lors d'une commission d'enquête parlementaire, le manque d'efficacité de ce plan Ecophyto, le manque d'investissements. Le socialiste Dominique Potier en était le rapporteur.

Pour lui, aujourd'hui, c'est un coup de massue : "Je ressens une immense tristesse. C'est plus qu'un recul, c'est une bascule. Et je peux même dire que c'est une dérive illibérale. Le signal qui est donné aujourd'hui, c'est de donner l'illusion qu'il suffit d'un rapport de force pour arrêter l'effondrement de la biodiversité, pour arrêter les impacts sur la santé, pour arrêter le dérèglement climatique."

Dans l'entourage du Premier ministre, on veut rassurer : il s'agit simplement "de mise à l’arrêt jusqu'au Salon de l'agriculture" pour "reprendre un certain nombre de points de méthode. Il n'y a pas de remise en cause de l'importance de baisser la consommation de phytosanitaire. (…) La direction reste la même".