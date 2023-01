"Sur la ligne". Etats-Unis-Mexique : au pied du mur

Pour ce premier numéro de "Sur la ligne", Djamel Mazi et Christophe Kenck ont pris la route le long du mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Plus de mille kilomètres d'une muraille censée freiner l’immigration illégale et le trafic de drogue...

Depuis la chute du mur de Berlin, on pensait que les murs qui séparent les hommes disparaîtraient les uns après les autres. C’est tout le contraire : on en compte plus de 70 aujourd’hui à travers le monde. Pour ce premier numéro de "Sur la ligne", Djamel Mazi et Christophe Kenck ont pris la route le long du mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Près de 3 millions de passages illégaux en 2022 Ce que l’on surnomme le "mur de Trump" a été en fait bâti par des présidents républicain et démocrate. Cette longue muraille de 1 385 kilomètres est censée protéger le pays de l’immigration illégale et du trafic de drogue. Malgré ses 8 mètres de hauteur, elle est pourtant loin d’être infranchissable. Près de 3 millions de personnes ont traversé illégalement la frontière en 2022, et 600 000 sont parvenues à rester aux Etats-Unis. Sans papiers, beaucoup ont laissé derrière eux leurs proches, avec peu d’espoir de les revoir un jour. Mais parfois, des petits miracles se produisent et les familles peuvent se réunir à nouveau… Le magazine explore des aspects méconnus de cette frontière. Un reportage de Djamel Mazi, Christophe Kenck, Yvan Martinet, Yann Moine, Olivier Gardette diffusé le 12 janvier 2023 à 23 heures sur France 2 et, dès 6 heures du matin, sur la plateforme France.tv. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".