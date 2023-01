Vidéo "Sur la ligne" entre les Etats-Unis et le Mexique, l'amertume des vétérans mexicains de l'armée américaine expulsés après avoir enfreint la loi

SUR LA LIGNE / FRANCE 2

Article rédigé par France 2 France Télévisions Sur la ligne

"Je demande régulièrement à pouvoir rentrer, mais ils refusent de me laisser revenir. Si je rentre, c'est dans un sac mortuaire. Mort : il n'y a que comme ça qu'ils me laisseront rentrer aux Etats-Unis." Cet ancien de l'US Army est mexicain. Il a combattu au Vietnam mais n'a jamais obtenu la nationalité américaine, et a été expulsé après avoir enfreint la loi. "Sur la ligne" entre les Etats-Unis et le Mexique, d'autres vétérans dans la même situation ont confié leur amertume à l'équipe du magazine.

Aujourd’hui, ils n’ont plus le droit de fouler le sol du pays qu'ils ont servi pendant parfois des dizaines d'années, pour lequel ils ont combattu et risqué leur vie. José Francisco l'octogénaire, Ricardo le trompettiste, Marcelino le Marine et tous les autres font partie de ces milliers de Mexicains qui se sont enrôlés dans l'US Army en espérant obtenir la citoyenneté américaine. Dans ses rangs, ils ont pris part à des conflits majeurs au Vietnam, en Irak, au Koweït, en Afghanistan... Un jour, ils ont commis un délit et après une peine de prison, ils ont été expulsés. Leur terre d’élection leur est désormais inaccessible, à portée de regard pourtant, derrière une barrière surmontée de barbelés. Un horizon si proche, que Ricardo désigne avec nostalgie : "C'est là ma maison. C'est là que vivent mon fils, ma sœur, c'est là qu'est enterré mon père… je n'ai pas pu aller aux obsèques. Pareil pour mon frère, pareil pour ma mère." Expulsé après toute une vie aux Etats-Unis Les Etats-Unis, ils y avaient passé dix ans ou même toute leur vie – qu'ils nous racontent dans le patio du centre (dit "le bunker") dédié aux vétérans expulsés. Comme Marcelino, 54 ans, "arrivé illégalement quand [il était] bébé", qui ne sait rien du Mexique et parle à peine espagnol. Et puis, souvent pour une affaire de drogue, ils ont été expulsés. Comme Ricardo, qui s’est fait repérer lors d'un retour du Mexique par un chien renifleur… Ce jour-là, sous le pont des Amériques qui relie El Paso au Texas à Ciudad Juárez dans l'Etat mexicain de Chihuahua, la sonnerie aux morts retentit en hommage à ceux dont les visages s'affichent sur un panneau géant. Ce sont d'autres vétérans mexicains de l'US Army qui ont achevé leur vie en exil ici, à Juárez… Extrait de "Etats-Unis-Mexique : au pied du mur", premier numéro du nouveau magazine d'information internationale "Sur la ligne", diffusé le 12 janvier 2023 à 23 heures sur France 2 et, et dès 6 heures du matin sur la plateforme France.tv. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile ( iOS & Android), rubrique " Magazines".