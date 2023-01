Après la chute du mur de Berlin, on espérait que l'humanité en avait fini avec les murs : c'est tout le contraire… Aujourd'hui, il y en a plus de 70 à travers le monde. Pour le premier épisode de ce nouveau magazine d'information internationale à voir le jeudi 12 janvier 2023 sur France 2, Djamel Mazi et Christophe Kenck sont partis à la rencontre de ceux qui vivent "sur la ligne" entre les Etats-Unis et le Mexique. Ils ont fait halte près de Ciudad Juárez, sur les rives du Rio Grande, du côté mexicain de cette frontière de 3 145 kilomètres.

Ici, avant même le "mur de Trump", une barrière d'acier séparait déjà les deux pays. L'ancien président américain avait fait de sa construction un argument électoral, mais le mur de la frontière américano-mexicaine est en réalité l'œuvre de ses prédécesseurs, démocrates aussi bien que républicains, depuis le début du XXe siècle.

Un mur qui existait bien avant les promesses de Trump

Chaque jour, Mario Avila, un habitant de Ciudad Juárez, croise ceux qui veulent coûte que coûte franchir ce mur. Sur cette "route de l'espoir", il leur sert de guide. A une heure et demie de marche de là, la clôture s'interrompt. Là, les migrants qui souhaitent faire une demande de titre de séjour peuvent se présenter aux gardes-frontières.

Francisco et Nancy avaient prévu d'entrer légalement aux Etats-Unis. Avec leur fille Franjoli, ils ont quitté le Venezuela depuis un mois, fuyant la crise économique qui s'est aggravée ces dernières années. Pour "offrir une bonne vie" à Franjoli qui voudrait bien "aller à Disneyland", ils ont parcouru 6 000 kilomètres en bus.

Une directive rétablie par Joe Biden

Lorsqu'ils atteignent le poste des gardes-frontières, ils croient toucher enfin au but. Mais une mauvaise surprise les attend : cinq jours plus tôt, une directive de l'ère Trump a été rétablie par le président Joe Biden… et elle interdit aux Vénézuéliens l'entrée sur le territoire américain. C'est l'un des migrants présents sur place qui l'apprend à Nancy et Francisco. Une dizaine de leurs compatriotes, refoulés la veille, tentent de résister au froid en s'enroulant dans des couvertures. Comme eux, ils se retrouvent bloqués à quelques mètres seulement de la frontière.

Epuisée, Nancy est au bord des larmes. Elle qui espérait trouver au terme de ce long voyage un endroit où se reposer comprend qu'elle et sa petite famille ne pourront pas passer. Ils n'ont plus un sou en poche, mais s'ils veulent vraiment entrer aux Etats-Unis, il leur faudra bien trouver de l'argent… pour payer des passeurs. Après un périple harassant, seul un talus à gravir les séparait de leur rêve… mais celui-ci vient de se noyer dans les eaux saumâtres du Rio Grande.

Extrait de "Etats-Unis-Mexique : au pied du mur", premier numéro du nouveau magazine d'information internationale "Sur la ligne", diffusé le 12 janvier 2023 à 23 heures sur France 2 et, et dès 6 heures du matin sur la plateforme France.tv.

