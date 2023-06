"Sur la ligne". Pérou : le mur de l'infamie

A Lima, un mur sépare les quartiers riches d'un immense bidonville. D'un côté, des élites barricadées dans des villas paradisiaques, de l'autre, des travailleurs pauvres dans des masures. Djamel Mazi et Christophe Kenck ont mené l'enquête sur l'origine de ces inégalités. Un document à voir le 6 juillet sur France 2.

Sur les hauteurs de Lima, un mur sépare les quartiers riches d'un des plus grands bidonvilles du pays. A certains endroits, il est haut de près de 3 mètres, hérissé de barbelés. D'un côté, des villas paradisiaques avec piscine gardées par une milice armée qui patrouille 24 heures sur 24, de l'autre, des masures de tôle et de torchis brûlantes en été, glaciales en hiver. D'un côté, les élites fortunées de la capitale péruvienne, de l'autre, des travailleurs pauvres qui luttent pour joindre les deux bouts.

Symbole des fractures de la société péruvienne

La muraille ‒ "le mur de la honte" comme on l'appelle ‒ est une véritable frontière intérieure, le symbole des fractures qui traversent la société péruvienne entre les "nantis" et les "démunis", entre Lima et les Andes, entre les citadins et les paysans, entre les "Blancs" et les "Indiens".

A l'heure où le Pérou connaît une grave crise politique avec d'importants mouvements sociaux qui ont paralysé le pays, alors que les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont déjà fait de nombreuses victimes, l'équipe de "Sur la ligne" a mené l'enquête sur l'origine de ces inégalités insupportables.

Un reportage de Djamel Mazi et Christophe Kenck diffusé le 6 juillet 2023 à 23h15 sur France 2.

