"Nous, les Européens". Le rêve d'une Europe plus verte !

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

A l'occasion des élections européennes le 9 juin 2024, "Nous, les Européens" (X) propose des émissions inédites autour de trois enjeux majeurs pour l'avenir des Européens : comment l'Europe s'engage-t-elle pour faire face à la crise climatique ? Comment compenser le déclin démographique du continent ? Quelle défense pour le continent européen ? A la veille des élections, ces émissions permettent également de décrypter les clivages géographiques et politiques européens, entre reportages et rencontres sur le terrain avec des leaders européens, des grands témoins, des visages de l'Europe, et avec celles et ceux qui proposent des solutions.

Slovénie, plus verte la vie

> GRAND REPORTAGE

C’est un des pays les plus verts d’Europe. La nature y est superbe – la Slovénie compte la plus grande proportion de parcs naturels en Europe – et les habitants engagés pour une écologie concertée, efficace. Le respect de l’environnement, le tourisme durable sont mis en avant par les autorités. La capitale, Ljubljana, a interdit son centre-ville aux voitures. Et les autres exemples ne manquent pas : la ville de Bled, avec son lac emblématique, est la championne européenne du "zéro déchet". La cheffe Ana Roš, à la tête du seul restaurant trois étoiles du pays, pratique le "zéro gaspillage" depuis toujours et propose des vins durables. En vingt ans, la population d’ours bruns a doublé. Mais le pays a aussi fait face à de sévères inondations, et envisage de rebâtir des villages dans des zones moins inondables.

Un reportage de Hélène Hug et Matthieu Hauville.

Pays-Bas, la guerre des pesticides

> GRAND REPORTAGE

Objectifs climatiques et agriculture peuvent-ils faire bon ménage ? Avec la récente crise, l’Europe n’a-t-elle pas renoncé à ses ambitions environnementales ? Reportage aux Pays-Bas, deuxième exportateur mondial, pays symbole d’une agriculture productiviste, intensive.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Emilie Sizarols.

> SUR LE TERRAIN

En Espagne, dans la région de Valence, désignée capitale verte européenne en 2024, le magazine fait découvrir une vie plus verte, portée par les habitants. Dans le parc naturel de l’Albufera de Valencia, découverte de cette nature à l’état sauvage : le plus grand lac naturel d’Espagne, des rizières, des écosystèmes fragiles... Les autorités souhaitent que la zone soit classée "réserve de biosphère" par l’Unesco. A deux heures de route, dans la région de Murcie, surnommée "le potager de l’Europe", "Nous, les Européens" montre l’impact critique de la sécheresse dans ce pays, et les solutions que les Espagnols tentent de mettre en œuvre, et dont d’autres pays pourraient s’inspirer.

> LES INVITES

- Guillermo Ramìrez Ferrer, biologiste à la fondation Global Nature.

- Sonia Fernàndez Alba, biologiste à la fondation Global Nature.

- Pablo Vera, biologiste au parc de l'Albufera (Espagne).

- Margat Alcalà, photographe.

- Caspar Hallmann, biologiste à l'université Radboud (Pays-Bas).

- Professeur Bas Bloem, neurologue à l'université de Radboud (Pays-Bas).

- Milou Rietjens, candidate du BBB (Pays-Bas) aux élections européennes.

- Nina Holland, chercheuse à l'ONG Corporate Europe Observatory (Belgique).

- Adélaïde Charlier, fondatrice de Youth for Climate Belgique.

- Martin Dermine, directeur Pan Europe Pesticide Action Network.

- Roque Torres, ingénieur à l'université polytechnique de Carthagène (Espagne).

- Fernando Raja, responsable de production du groupe Paloma.

