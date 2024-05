En quinze ans, la capitale de la Slovénie a pris un virage écologique et subi une transformation radicale. Aujourd'hui, Ljubljana est interdite aux voitures et se parcourt désormais à pied, en vélo et en mini-bus électrique.

Ljubljana, sacrée en 2016 capitale verte de l’Europe, a très tôt pris au sérieux les problèmes liés au changement climatique. Depuis une vingtaine d’années, la capitale slovène ne cesse de se transformer au profit d’un mode de vie plus écologique. Le projet le plus emblématique est la piétonnisation du centre-ville. Excepté à certaines heures et pour des raisons spécifiques, il est impossible d’accéder en voiture au centre historique.

Alenka Kezman et Clément, son compagnon français, y habitent depuis plusieurs années et ont assisté à la transformation progressive de leur quartier : "Ça a pris des années, ils n’ont pas interdit d’un seul coup le centre-ville à la circulation parce qu’ils étaient conscients que les gens seraient très en colère. Mais ils l’ont fait rue après rue, lentement, parfois deux rues en même temps, mais jamais tout d’un coup, comme ça les gens ont accepté", explique Alenka.

Des mini-bus gratuits, des parkings à bas prix

Et le couple s’est volontiers habitué à ce nouvel environnement. Assis à une des nombreuses terrasses au cœur de la ville, ils profitent au soleil de cette nouvelle qualité de vie autour d’un café : "La ville s’est vraiment métamorphosée, constate Clément. C’est difficile de réaliser qu’il y a quinze ans, là où l’on se parle aujourd’hui, c’était des voies pour les voitures et la place principale était juste un rond-point avec une statue au milieu."

Pour rendre le centre accessible aux visiteurs, des solutions ont été mises en place. Une dizaine de parkings ont été créés à l’entrée de la ville à des prix défiant toute concurrence (1,50 euro pour le stationnement et deux tickets aller-retour pour rejoindre le cœur de la ville). Dans les rues devenues piétonnes circulent des mini-bus électriques appelés "Kavalir", que l'on peut héler à tout moment et emprunter gratuitement.

Des commerçants impactés mais qui s'adaptent

Mais ces transformations ont aussi compliqué le travail des commerçants. Si certains ont mis la clé sous la porte, d’autres comme l'imprimeur Marko Drpič tentent de s’adapter aux contraintes d’une ville sans voiture : "Beaucoup de commerçants ont quitté le centre-ville à cause de ça. Moi aussi, je dois organiser ma vie en fonction des heures où je peux accéder au centre-ville. Quand je dois faire une livraison, je dois tout porter à la main, c’est un peu lourd mais c’est possible."

Marija Lah, réparatrice de parapluies, n'a pas non plus quitté son magasin. Pour elle, les commerçants comme les clients doivent changer de mentalité : "Les gens disaient ‘oh je ne peux pas venir en voiture’. Je disais : c’est votre problème, on a des pieds, on a des vélos, Ljubljana est plate, les personnes âgées ont des voitures gratuites et des bus ! Le problème, c’est dans la tête."

Extrait de "Slovénie, plus verte la vie", diffusé dans "Nous, les Européens" le 16 mai 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".