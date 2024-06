"Nous, les Européens". Grèce, Açores : la promesse des îles

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Pour les vacances, les touristes rêvent d'îles lointaines et sauvages, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s’y rendre. Il y a 2 400 îles habitées en Europe, et des dizaines de milliers d’autres inhabitées. Comment ces territoires isolés, fragiles, peuvent-ils profiter de la situation tout en préservant leur authenticité ? Pour cette dernière émission de la saison dédiée au tourisme dans les îles, "Nous, les Européens" (X) part en Grèce et dans l’archipel des Açores.

L'île grecque de Tílos, un laboratoire écologique

> LE GRAND REPORTAGE



En Grèce, aux confins de l’Europe, se trouve Tílos, une île du Dodécanèse dans la mer Egée. Ce minuscule territoire de 65 kilomètres carrés est un trésor pour les amoureux du tourisme vert, de la nature et des oiseaux. Elle a interdit la chasse en 1990, et les oiseaux migrateurs s'y réfugient désormais. Elle est aussi un laboratoire écologique encouragé par toute une communauté. Site reconnu Natura 2000, Tílos est autosuffisante en énergie et recycle plus de 80% de ses déchets.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Émilie Sizarols.

> SUR LE TERRAIN

Aux Açores, Eléonore Gay part à la découverte d’un tourisme d’aventure : l’archipel portugais est un paradis volcanique pour les randonneurs. Paradis aussi pour l’observation des cétacés : baleines, cachalots et dauphins de Risso. C’est aussi le seul endroit en Europe où on trouve des plantations de thé. Au nord de l'île de São Miguel, Chá Gorreana est l'exploitation européenne la plus ancienne, son fonctionnement familial utilise encore le matériel d'époque.

> LES INVITES

- Madalena Mota, patronne de Chá Gorreana, une exploitation de thé historique.

- Stéphanie Suciu, doctorante en écologie marine.

