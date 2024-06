Véritable laboratoire dans la gestion des déchets, l'île de Tílos, dans la mer Egée, a obtenu en 2023 la certification "zéro déchet". Depuis, le territoire est devenu un modèle repris par les plus grandes villes du monde.

Dans l’archipel du Dodécanèse, face à la Turquie, la petite île grecque de Tílos a tout d’une grande en matière de transition écologique. Déjà autonome en énergie verte, ce bout de terre isolé de 65 kilomètres carrés est la première île au monde à avoir reçu, en 2023, la certification "zéro déchet" de l'Union européenne.

A l’origine de cette réussite, le programme "Just Go Zero" Tílos initié par le groupe grec Polygreen, qui a mis en place le tri, la collecte et le recyclage des déchets. Aujourd’hui, les 800 habitants de l’île procèdent au tri méticuleux de leurs poubelles et le ramassage se fait porte à porte ; même les touristes y participent. Le plastique ramassé est ensuite recyclé dans une décharge, la plus innovante de la Méditerranée.

90% de déchets recyclés

Alors qu’auparavant, les déchets de l’île étaient brûlés ou enterrés, un processus très polluant, ils ont désormais une seconde vie. Le directeur du centre de recyclage, Vasilis Karagiannis, est fier d’avoir contribué à rendre Tílos plus verte mais il ne compte pas en rester là : "On trie séparément les sacs en plastique, les emballages plastique, les bouteilles en plastique et le plastique dur, quatre tris différents. Nous avons un taux de recyclage de 90%. Nous sommes la première île certifiée 'zéro déchet', notre prochaine étape, c’est de convaincre les habitants de diminuer leur consommation."

Ce qui peut être recyclé est compacté et envoyé à Athènes par bateau ; ce ne peut pas l’être mais ne présente aucun danger (comme les ampoules, les stylos, les aérosols ou les tablettes de médicaments) est broyé et stérilisé dans une machine. Les paillettes qui en sortent sont ensuite revendues à Athènes pour servir de carburant à des cimenteries. Pour les habitants de Tílos, ce recyclage ne coûte rien, car l’entreprise privée utilise l’île comme un laboratoire. Elle compte mettre à profit cette expérience positive dans d’autres pays et a déjà signé un contrat pour installer une usine du côté d'Abou Dhabi.

"Ce qui compte, c’est de changer radicalement de philosophie et de mode de vie"

Maria Kamma, maire de Tílos depuis douze ans, est à l’initiative de ce projet. Avec l’entreprise de recyclage, elle a mis en place une application pour permettre à chacun de connaître sa production de déchets organiques ou recyclables. Selon elle, la pratique du "zéro déchet" peut s’adapter à n’importe quel territoire, tout est une question de volonté : "Il y a des gens qui nous disent que c’est plus facile ce que l’on fait parce que l’île est petite, parce que c’est plus facile de partager l’information. Moi je ne le crois pas, ce qui compte c’est de changer radicalement de philosophie et de mode de vie."

Extrait de "Grèce, Açores : la promesse des îles", diffusé dans "Nous, les Européens" le 27 juin 2024.

