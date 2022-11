"Nous, les Européens". Lituanie : face à l’ogre russe

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2 ainsi que le dimanche à 10h35 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), direction la Lituanie que 450 kilomètres de frontière séparent de la Biélorussie, l’alliée de Moscou. Et si la Fédération de Russie gagne en Ukraine, "elle pourrait s’en prendre à nous", avertit Gitanas Nausėda, le président de ce petit pays balte. En première ligne depuis le début de la guerre en Ukraine, Vilnius n’a de cesse d’appeler l’Occident à plus de fermeté envers Moscou.

Ex-république soviétique, la Lituanie a déclaré son indépendance en 1990. Depuis, ses relations avec la Russie ont toujours été tendues. En 2004, ce pays de trois millions d’habitants se tourne résolument vers l’Ouest, en intégrant l’Union européenne et l’OTAN. Et cette tension internationale ne doit pas faire oublier que la Lituanie abrite bon nombre de start-up et de jeunes entreprises dynamiques...

La Lituanie à l'avant-poste

> LE GRAND REPORTAGE

Avec la guerre aux portes de l’Union européenne, les grandes manœuvres ont débuté en Lituanie. Ce jour-là, un entraînement est organisé dans l’est du pays, devant les caméras, le président lituanien et le roi des Belges dont le royaume vient de déployer des troupes dans le pays, comme la Norvège, la République tchèque ou encore l’Allemagne…

Un reportage de Alexandre Paré et Philippe Maire.

> LES INVITES

- Gabrielius Landsbergis, ministre des Affaires étrangères de Lituanie.

- Rustemas Lubajevas, commandant en chef des gardes-frontières.

- Margarita Seselgyte, directrice de l'Institut des relations internationales de Vilnius.

- Viktorija Jaksebagaité, directrice des ressources humaines de Vinted, site de vente de vêtements de seconde main entre particuliers valorisé à plus d'un milliard d'euros.

