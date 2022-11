VIDEO. Lituanie : "On doit se préparer au pire des scénarios" avec la Russie, affirme le chef d’état-major de ce pays balte

Depuis 2016, l’Otan a renforcé sa présence dans cet état voisin de la Russie et de la Biélorussie. Et les forces armées lituaniennes sont sur le pied de guerre pour défendre son territoire et faire face à une agression russe… Extrait du magazine "Nous, les Européens" du 17 novembre 2022.

Pour l’armée lituanienne, et son chef d’état-major Valderamas Rupsys, la Russie n’a jamais cessé d’être une menace pour le pays : "Peut-être que ce n’est pas très correct de dire cela, mais nous avons été en guerre avec la Russie depuis le XIVe siècle. Et ce que l’on voit depuis notre indépendance, en 1990, c’est que la Russie a toujours l’intention de rétablir son empire, l’empire soviétique. Et on doit se préparer au pire des scénarios", affirme-t-il au magazine "Nous les Européens" (replay).

Dans la capitale Vilnius, les vestiges des barricades devant le parlement témoignent des derniers affrontements avec l’armée rouge il y a trente-deux ans. Le pays, annexé en 1945, est la première République soviétique a proclamer son indépendance, en 1990. L’URSS tente de s’y opposer : 14 morts. Les Lituaniens tiennent tête à leur puissant voisin et les dernières troupes de Moscou quittent le pays en 1993. Dix ans plus tard, ce pays balte rejoint l’Europe et l’Otan, créant une situation géopolitique sensible.

"Un talon d’Achille pour l’Europe"

A l’Est et au Sud, la Lituanie fait face à la Biélorussie, alliée de la Fédération de Russie. A l’Ouest, le pays à une frontière directe avec un territoire russe : l’enclave de Kaliningrad. C’est une zone stratégique héritée de l’époque soviétique, très militarisée et au cœur de l’Union européenne. Derrière un pont, condamné depuis trente ans, c’est le territoire russe de Kaliningrad.

Egidius Papeckis est le commandant de l’Union des tirailleurs lituaniens dans la région, une organisation paramilitaire centenaire : "Vous pouvez voir la borne frontière lituanienne et là, de l’autre côté de la rivière, on voit la borne russe. C’est un endroit duquel une agression russe contre la Pologne, la Lituanie et le reste de l’Europe serait possible. Ils ont une défense aérienne très robuste et une défense côtière. C’est un talon d’Achille pour l’Europe."