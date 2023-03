"Nous, les Européens". Travaillez moins, travaillez mieux ?

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2.

Pour ce numéro du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), direction l’Espagne, qui mène une expérimentation pilote à grande échelle de la semaine de quatre jours. Plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni ou l’Islande, ont déjà testé cette réduction du temps de travail qui demande un changement d’organisation radical...

Certains salariés en rêvent et des entreprises l’ont mise en place… Quels bénéfices, pour les salariés, les employeurs ? Peut-elle s’appliquer à tous les secteurs professionnels ? Dans un contexte où le marché de l’emploi est tendu dans de nombreux secteurs, certains n’hésitent pas à proposer encore plus pour séduire les candidats… et même des congés illimités !

Espagne : la semaine de quatre jours à l’essai

En Espagne, une expérimentation pilote à grande échelle de la semaine de quatre jours est menée cette année. Le gouvernement a proposé à des sociétés de tester la formule défendue au Congrès par le parti de gauche Más País. Le projet comprend une enveloppe de 50 millions d’euros pour aider 150 entreprises volontaires. Pourquoi un tel projet ? Quelles sont les premières conclusions de ce test ?

Un reportage de Marie-Candice Delouvrié et Loïc Houeix.

- Charles Chantala, directeur commercial Indeed France.

- Nicolas Buguet, responsable des Ateliers Buguet Fils.

- Céline Marty, philosophe du Travail.

