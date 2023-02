De nombreux enfants ukrainiens se trouvent aujourd'hui derrière la ligne de front, en Russie, séparés de leur famille par la guerre. Et ce sont des centaines de mères qui vont les rechercher en territoire ennemi. "Envoyé spécial" a suivi deux d'entre elles.

En pleine guerre, Oleksandra, 87 ans, se prépare à rejoindre la Russie. Seule, avec la peur au ventre. Cette Ukrainienne va y retrouver son petit-fils Dima, un orphelin de 15 ans qu'elle élève depuis sa naissance. Le 24 février 2022, l'armée russe est entrée dans leur village près de Kharkiv et l'a occupé, mais une semaine plus tard, l'armée ukrainienne l'a repris ; les soldats russes, dans leur retraite, ont emmené Dima et les enfants de son internat.

Un long périple pour éviter la ligne de front

Comme des centaines d'autres mères ukrainiennes, elle va rechercher Dima en territoire ennemi pour le ramener avec elle. C'est la première fois qu'elle quitte son village et entame ce long voyage : pour éviter la ligne de front, trop dangereuse, son périple passe par la Pologne, la Lituanie, puis la Lettonie pour atteindre enfin la Russie.

De nombreux enfants ukrainiens se trouvent aujourd'hui derrière la ligne de front, séparés de leur famille par la guerre, dont beaucoup vivaient dans les villages autour de Kharkiv. La fille de Ioulia, 16 ans, a aussi été emmenée en Russie. Ioulia attend son passeport pour entamer elle aussi ce grand voyage...

Un reportage d'Agnès Vahramian, Pavlo Yurov, Bruno Girodon, Serhiy Shestak et Soufiane Yassine diffusé dans "Envoyé spécial" le 16 février 2023.

