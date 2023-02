Des enfants séparés de leur famille par la guerre... et bloqués en territoire ennemi. Partis au mois d'août en colonie de vacances sur la mer Noire, de jeunes Ukrainiens ne sont pas rentrés de Russie. Pour aller les chercher, leurs mères vont devoir traverser quatre pays. Une équipe d'"Envoyé spécial" était à la gare de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, au départ de leur train.

En ce soir de janvier 2023, la neige recouvre les quais de la gare de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Le départ du train à destination de Kiev est prévu pour 22h30. Mais Ioulia devra aller bien plus loin pour récupérer sa fille Iaroslava – jusqu'en territoire ennemi. En train puis en autobus, il lui faudra traverser quatre pays : la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la Russie.

Iaroslava, 16 ans, avait tellement pleuré pour aller en colonie de vacances au bord de la mer Noire que sa mère l'a laissée partir. La colonie était organisée par l'administration prorusse qui occupait leur village. Quand le bourg a été repris par les forces ukrainiennes, les enfants se sont retrouvés piégés en Russie. Après trois mois sans avoir vu sa fille, Ioulia a décidé d'aller la chercher. Elle n'est pas rassurée, mais "il faut y aller', elle n'a "pas le choix".

L'aller-retour va durer huit jours

Ioulia n'est pas seule à entamer ce périple de plus de 3 700 kilomètres au secours de son enfant. Elles sont treize femmes ukrainiennes au départ de ce train, qui veulent rejoindre la même colonie de vacances sur la mer Noire. Des mères armées de leur seul cabas, et de tout leur courage.

- Mais vous allez en territoire ennemi !

- C'est moi, leur ennemi ! Et gare à eux s'ils s'en prennent à moi ou à ma fille ! Vita, maman d'une adolescente bloquée dans une colonie de vacances en Russie dans "Envoyé spécial"

Pour la maman d'Aleksandra, 15 ans, il y a urgence à ramener sa fille. Vita ne veut pas "prendre le risque qu'elle soit adoptée et donnée à une famille en Russie, qu'elle subisse un lavage de cerveau, qu'on lui dise 'Ta mère t'a abandonnée' !"

Les voyageuses n'ont prévu aucune étape pendant les huit jours que doit durer l'aller-retour. Elles ne feront que rouler, sans s'arrêter nulle part en Russie pour dormir. Comme elles, des centaines de mères ukrainiennes se sont lancées dans ce périple… en pleine guerre.

