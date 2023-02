Kiev a beau être la capitale d'un pays en guerre, à l'école n°34, c'est un matin comme un autre. On y enseigne du cours préparatoire jusqu'à l'équivalent du bac. La directrice fait visiter l'établissement à Elise Lucet et à son équipe d'"Envoyé spécial".

La visite vient à peine de commencer lorsqu'une alerte aérienne retentit... dans l'école, et dans toute la ville. Tous les enfants descendent des classes situées à l'étage pour rejoindre les abris, comme le leur demande un message préenregistré diffusé par haut-parleur.

Nous suivons les terminales au sous-sol. Comme les alertes sont parfois longues, une salle de classe a été installée dans l'abri, et le cours va continuer ici... "Evidemment, c'est un peu stressant, reconnaît une adolescente. Mais bon, on gère…"

L'ambiance est studieuse, le calme règne… Ces alertes fréquentes (c'est la septième de la semaine) n'ont pas l'air de trop déranger les élèves. "On a envie d'apprendre ! affirme une jeune fille. Même dans des conditions aussi compliquées."

"On fait de notre mieux pour bien travailler. On veut un avenir plus radieux pour l'Ukraine, c'est notre première motivation."