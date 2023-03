Un matin en revenant de la douche, sa maman découvre Ryan, 2 mois, "tout bleu" dans son lit. Le bébé faisait un arrêt cardiaque. Avant même l'arrivée des secours, il a pu être sauvé grâce au sang-froid du pompier qui a guidé sa mère par téléphone, pour qu'elle lui prodigue un massage cardiaque.

En juillet 2021, paniquée, la maman de Ryan, âgé de deux mois, a contacté le centre d'appels d'urgence de Beauvais : son bébé ne respirait plus, il était " tout bleu". Il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Aussitôt, le pompier qu'elle avait au téléphone a dépêché sur place une équipe d'urgence mais en parallèle, il a guidé à distance les gestes de cette maman en détresse et l'a aidée à sauver le nourrisson, en indiquant comment lui prodiguer un massage cardiaque.

Enregistré, l'appel téléphonique a été rediffusé par les sapeurs-pompiers sur leur compte Twitter le 24 février 2023 pour sensibiliser la population aux gestes de premier secours, faire connaître les bons réflexes qui permettront de sauver peut-être d’autres vies, et aussi mettre en avant les opérateurs secouristes.

Rencontre un an et demi plus tard

C'est cet enregistrement que fait entendre ce reportage, ainsi que les récits de Caroline, la maman, et de Loïc, le pompier. "Envoyé spécial" a été témoin de leur rencontre, un an et demi plus tard, alors que Ryan est devenu "un petit garçon plein de vie". Sa maman tenait à mettre un visage sur la voix qui l'a si bien soutenue, et à "dire merci en face" au "héros de son fils".

Un reportage de Clément Le Goff, Florian Le Moal, Elise Guyonnet et Baptiste Rimbert, diffusé dans "Envoyé spécial" le 9 mars 2023.