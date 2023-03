Voici un extrait particulièrement poignant d'"Envoyé spécial" : l'enregistrement d'une conversation entre une maman paniquée et un pompier qui l'a aidée à sauver la vie de son bébé.

"Enfin, je sais à quoi il ressemble, le héros de mon fils." Ce jour-là, en faisant la rencontre de Loïc, Caroline peut enfin mettre un visage sur la voix qui l'a guidée au téléphone pour secourir son enfant. Et lui dire merci – de l'avoir aidée à lui sauver la vie.

C'était le 12 juillet 2021, aux alentours de 13 heures : Ryan, 2 mois, ne respire plus. "Il est tout bleu", explique, affolée, sa maman au centre d'appels d'urgence de Beauvais. Son bébé est en train de faire un arrêt cardiaque. En attendant l'arrivée de l'équipe du SAMU, le pompier avec lequel elle est en communication au téléphone va l'aider à réaliser les bons gestes le plus rapidement possible. Voici un extrait de l'enregistrement de la conversation, commenté avec beaucoup d'émotion par Caroline, la maman, et par Loïc, le pompier.

"Il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, le bébé va mourir"

Dans un premier temps, Loïc guide Caroline pour qu'elle tente un bouche-à-bouche après avoir installé l'enfant sur une table. Mais "le bébé ne revient pas. Et là, le temps, il devient long". A chaque écoute de ce moment très difficile, la maman de Ryan revit la panique qu'elle a éprouvée.

Pour Loïc, la pression monte aussi, même si sa voix ne trahit rien. Il faut passer tout de suite au massage cardiaque, la technique de la dernière chance. "Au moment où on va attaquer les compressions cardiaques, il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, le bébé va mourir." Pour rester calme et concentré, Loïc s'isole dans une salle pour faire lui-même, sur une table, les compressions dont il indique le rythme à Caroline. "Top, top, top..."

Au bout de quelques minutes interminables, "ça y est, il ouvre les yeux..." Ryan est sauvé. "C'est une deuxième naissance", souffle Caroline à l'évocation de ce moment.

