Avec le réchauffement climatique, la France va inévitablement se transformer dans les années qui viennent. Les scientifiques le disent : c'est maintenant qu'il faut organiser la recomposition territoriale. Mais en 2023, les élus qui ont entamé un repli stratégique sont encore rares. "Envoyé spécial" a rencontré l'un d'eux à Quiberville-sur-Mer, une commune de Normandie déjà confrontée à la montée des eaux.

En Normandie, le maire de Quiberville-sur-Mer est un pionnier. Jean-François Bloc, à la tête de la commune depuis trente-cinq ans, a décidé de s'adapter au changement climatique. Il a pris une mesure radicale : fermer le Camping de la plage et le déplacer 700 mètres plus loin, bien au sec, sur des terres agricoles. Jusqu'ici, en France, aucune activité économique n'avait encore été relocalisée à cause de la montée des eaux...

Ce camping, le plus grand de la région, affiche complet chaque été. Par gros temps, la digue ne le protège plus, et il a déjà été submergé à plusieurs reprises. "Les vacanciers veulent avoir les pieds dans l'eau, mais ils ne s'imaginent pas les risques", souligne la gérante.

La digue sera supprimée

Ici, personne n'a oublié la grande tempête de 1999. "On a mis douze jours pour pouvoir entrer dans le camping qui était gorgé d'eau, avec des caravanes qui étaient complètement délabrées, et après, deux, trois mois pour rouvrir", se rappelle Jean-François Bloc.

Pour ce déménagement à 8,5 millions d'euros, la commune a dû s'endetter, l'Union européenne n'en finançant que les deux tiers. Une fois les travaux du nouveau camping terminés, la digue sera supprimée. Lors des grandes marées, la mer pénétrera dans la vallée. Laisser l'eau entrer dans une partie des terres pour soulager le reste du littoral : c'est l'autre aspect révolutionnaire du projet de Quiberville.

Extrait de "Littoral : des villes bientôt englouties", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 9 mars 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".