Elle est la première artiste au monde à être devenue milliardaire uniquement grâce à sa musique, un record qui ne doit rien au hasard... Le 6 juin 2024, "Envoyé spécial" se penche sur le phénomène Taylor Swift, femme d'affaires autant que chanteuse.

Le 19 avril 2024, il y avait queue chez les disquaires – tout particulièrement à Nashville, Tennessee, berceau de la musique country. C'est ici que Taylor Swift a fait ses débuts, et c'est le jour de la sortie de The Tortured Poets Department ("Le cercle des poètes torturés"), son dernier album en date. Mais pour les "Swifties", les fans de la superstar américaine de la pop, impossible de se contenter d'un seul vinyle ou d'un seul CD : ils repartiront les bras chargés de disques collectors. Car chaque opus existe en plusieurs éditions, avec chanson inédite et pochette différente...

Les onze albums de Taylor Swift ont ainsi été déclinés en 51 versions vinyle. Au prix de 40 euros pièce, c'est un excellent filon. Car la dernière petite fiancée de l'Amérique est aussi une redoutable femme d'affaires, qui gère elle-même toute sa carrière. La chanteuse a bâti un véritable empire commercial autour de ses propres sociétés : 13 Management (en référence à son nombre fétiche) gère son image et ses relations commerciales ; Taylor Swift Productions sa musique et ses concerts, TAS Rights Management ses contrats, et Taylor Nation son fan-club.

A ce jour, Taylor Swift a déposé 175 brevets

Et pour transformer en or tout ce qu'elle touche, à travers les multiples produits dérivés dont elle inonde le marché, Taylor Swift a déposé, à ce jour… 175 brevets. C'est plus que Beyoncé, Rihanna et Lady Gaga réunies ! Des brevets sur tout et n'importe quoi : le terme "Swiftie" qui désigne ses fans, mais aussi les noms de ses chats qu'elle starifie sur les réseaux sociaux, des décorations de Noël… et même des lacets de chaussures.

Une stratégie (très) payante, car elle a fait de Taylor Swift, à 34 ans, la première artiste au monde à être devenue milliardaire uniquement grâce aux revenus tirés de sa musique.

Extrait de "My Taylor is rich", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 6 juin 2024.

