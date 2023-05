A deux jours du couronnement de Charles III, la journaliste britannique Louise Ekland enquête sur le Prince’s Trust, un fonds de solidarité créé par le prince en 1976.

En 1976, dans un contexte social bouillant et un Royaume-Uni touché par le chômage de masse et de violentes manifestations, le prince Charles crée une fondation caritative, le Prince's Trust, pour financer les études de Britanniques d'origine modeste. En presque cinquante ans, cette fondation affirme avoir aidé plus d'un million de jeunes. C'est l'une des plus importantes organisations caritatives de Grande-Bretagne avec un budget annuel de 90 millions d'euros.

Parmi les bénéficiaires de cette fondation, des personnalités aujourd'hui connues comme Idris Elba ou le groupe Muse, mais aussi Louise Ekland, auteure de ce reportage, qui rêvait alors de devenir danseuse... Elle raconte son parcours et comment elle a obtenu du Prince's Trust une bourse finançant un tiers de ses frais de scolarité dans une prestigieuse école de comédie musicale à Epson.

Dix-neuf organisations caritatives sous l'égide de Charles

Charles a créé au total 19 organisations caritatives qu'il préside encore aujourd'hui. Il soutient notamment la préservation du patrimoine, l'entrepreneuriat ou le savoir-faire artisanal, pour un budget de 120 millions d'euros grâce à des dons privés. En 2021, des journalistes britanniques ont découvert que parmi les donateurs des diverses fondations du prince se trouvent certaines personnalités encombrantes, comme en 2013 un membre de la famille d'Oussama Ben Laden, ou un homme d'affaires saoudien soupçonné d'avoir obtenu un titre de "commandeur de l'empire britannique" en échange d'une donation.

D'où vient cette volonté de Charles d'aider ses sujets ? Est-ce un moyen pour lui de préparer son accession au trône ? La journaliste britannique désormais installée en France est retournée dans son pays natal et a rencontré Elizabeth Buchanan, l'ancienne secrétaire particulière du prince, qui s'est notamment occupée entre 1998 et 2008 de ses relations avec le Prince's Trust, et le président actuel de cette fondation Jonathan Townsend.

Un reportage de Louise Ekland, Adrian Jaouen, Marianne Getti et Thomas Lhoste pour FTV Presse diffusé dans "Envoyé spécial" le 4 mai 2023.

