Certaines régions du monde comptent des dizaines de centenaires en super forme. De la Sicile à la Sardaigne, en passant par le Costa Rica, "Envoyé spécial" est allé explorer ces "zones bleues".

Ils ont cent ans et sont en super forme. Ces fringants centenaires font encore du vélo ou du cheval, et ils sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Il existe quatre zones sur la planète qui comptent une proportion hors du commun de centenaires et de ce que les scientifiques appellent les ultra-nonagénaires. Baptisées "zones bleues", ces régions intriguent les démographes du monde entier : leurs habitants auraient-ils percé le secret de la longévité ?

Une recette pour vivre plus longtemps ?

De la Sicile à la Sardaigne, en passant par le Costa Rica, "Envoyé spécial" est allé explorer ces "zones bleues". Quel est le mode de vie particulier des centenaires qui y résident ? Quels sont leurs points communs ? Y aurait-il une "recette" pour vivre le plus longtemps possible ?

