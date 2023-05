A la télévision avec la série "HPI" ou en librairie avec quantité de livres à succès, les surdoués et leur "haut potentiel intellectuel" sont à la mode. Mais en entreprise ? Les mentalités commencent à changer, et certaines cherchent à promouvoir la "diversité cognitive". A l'origine de cette évolution se trouvent souvent des salariés eux-mêmes concernés. Extrait d'un reportage d'"Envoyé spécial".

Après avoir longtemps hésité, elle a décidé "d'arrêter de se cacher" et d'afficher la couleur. Pour être mieux comprise de ses employeurs, Mélodie, directrice marketing, a ajouté sur son CV la mention "HPI" (haut potentiel intellectuel"). Par chance, la personne qui l'a recrutée chez Orange connaissait l'acronyme... son beau-frère ayant lui-même été diagnostiqué "HPI". Elle était donc déjà familiarisée avec le fonctionnement de ceux qu'elle décrit "sans faire de généralités" comme "des gens qui ont une autre façon d'aborder les sujets, qui ont soif d'apprendre, qui partagent, qui vont là où on va peu, qui n'ont pas peur". Et elle s'est dit : "Ça va être génial avec l'équipe !"

Aussi, quand Mélodie, lors d'une réunion, pianote sur son téléphone, ses collègues se montrent tolérants. Ils savent qu'en réalité, elle est bien présente et peut réaliser deux tâches en même temps. Elle parviendrait à faire plusieurs choses à la fois grâce à un nombre de connexions neuronales supérieur à la moyenne, allié à une plus grande vitesse de circulation de l'influx nerveux entre les neurones.

"Sortir de la caricature"

A 42 ans, Mélodie assume cette différence. Elle "considère que si on veut que les choses changent dans les mentalités, les représentations, les clichés et stéréotypes, il faut juste oser en parler". Dans ce sens, elle a monté un forum interne à l'entreprise, réunissant notamment les salariés à "haut potentiel intellectuel" – un peu à l'image du club Mensa, dont elle est par ailleurs membre.

"Ça fait partie d'un mouvement, explique-t-elle, parce que plus on sensibilise, plus on va connaître, plus on va sortir des clichés, et plus on va accepter. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'avoir des gens qui disent 'le HPI... il ou elle se la pète', ou 'c'est ce que je peux voir dans des séries, dans des films'..." Il s'agit surtout de "sortir de la caricature"… Mélodie, elle, dit " souvent que ça devrait être aussi anodin que d'être gaucher ou gauchère".

Extrait de "Tous HPI ?", un reportage à voir dans " Envoyé spécial", le 4 mai 2023.

