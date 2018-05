REPLAY. Regardez "Cahuzac : d'amour et de fraîche", un reportage de "Complément d'enquête" consacré à l'ancien ministre du Budget

Après le scandale, à quand le procès ? Celui de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale a été suspendu mercredi 10 février, et devrait reprendre le 5 septembre. "Complément d'enquête" le 11 février 2016 sur une histoire de compte en Suisse et ces "riches qui trichent".

En 2013, le ministre du Budget avait reconnu, après avoir longtemps nié les faits, l'existence d'un compte caché en Suisse, ouvert en 1992. Selon ses aveux, l'ancien député-maire de Villeneuve-sur-Lot y aurait placé 685 000 euros, puis transféré la somme à Singapour en 2009.

L'affaire Cahuzac, une histoire de compte en Suisse et de mensonge, mais aussi de divorce... Patricia, l'ex-épouse de Jérôme Cahuzac, est également appelée à comparaître. Ainsi que la banque genevoise Reyl, François Reyl et le conseiller financier Philippe Houman.

Un reportage de Zoé de Bussière, Olivier Gardette et Vincent Gobert, diffusé dans "Complément d'enquête. Les riches trichent-ils encore ?" du 11 février 2016.