"Complément d'enquête". Quoi qu’il en coûte ? Enquête sur les escrocs du Covid

Tout est parti du cri de colère d’une poignée d’inspecteurs du travail. Depuis le début du confinement, des milliers de fraudes au chômage partiel auraient été commises, et l’Etat ne ferait rien. Pensez-y, en 48 heures et sans aucun contrôle, n’importe quel salarié, même imaginaire, pouvait à l’époque se voir verser une aide. Alors bien sûr, la centaine de milliards d’euros injectée par les autorités a permis de maintenir en vie nos entreprises et sauver des emplois. Mais elle a aussi aiguisé l’appétit des voleurs, petits fraudeurs comme escrocs de haut vol.

Sociétés bidon, patrons indélicats, techniques sophistiquées...

Des cages d’escalier de banlieue parisienne aux sièges d’entreprises du CAC 40, "Complément d’enquête" vous raconte l’histoire incroyable de ces centaines de millions d’euros d’argent public envolés. Le braquage du siècle ! Sociétés bidon, patrons indélicats, techniques sophistiquées : les gendarmes enquêtent même à l’étranger, autour des réseaux franco-israéliens qui s’étaient déjà illustrés avec la taxe carbone.

"Complément d’enquête", aussi, dans les tribunaux de commerce. En pleine crise sanitaire due au Covid-19, une ordonnance discrète du gouvernement a autorisé les chefs d’entreprise à reprendre leurs sociétés en dépôt de bilan. L’occasion inespérée d’effacer ses dettes ! Certains en ont bien profité…

Une enquête de Delphine Lopez et Xavier Deleu pour Cat&Cie.

