"Cash Investigation". Entreprises, mécénat, associations : les liaisons dangereuses

Qu’il s’agisse de protéger les enfants, de lutter contre la pauvreté ou de soutenir la cause animale, les Français sont très généreux avec leurs associations préférées. En 2019, ils ont donné 5 milliards d’euros. Peuvent-ils donner en toute confiance aux associations ?

Les dons des entreprises aux organisations non gouvernementales (ONG) ne cessent d’augmenter : 3,5 milliards d’euros pour cette même année 2019. Cette générosité des grands groupes peut avoir une face cachée. Pour ce nouveau numéro, le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a mené l’enquête et découvert que pour conquérir cette manne, certaines associations en oublieraient parfois leurs missions.

Des partenariats très lucratifs

Le journaliste Gabriel Garcia a enquêté sur la plus connue des organisations de protection de l’enfance, Unicef France, et ses très lucratifs partenariats avec des multinationales. Certains posent question, comme celui signé avec L’Occitane : cette société utilise de l’huile de palme pour fabriquer ses savons, et certains de ses sous-traitants, producteurs de cette huile, auraient recours au travail d’enfants, révèle "Cash Investigation".

Elise Lucet et son équipe se sont penchés sur les comptes des associations. Qui contrôle l’utilisation des dons qui leur sont faits ? Mauvais usage de l’argent des donateurs, conflits d’intérêts, absence d’appel d’offres, les dysfonctionnements sont nombreux. Il existe pourtant un label, Le Don en confiance, censé les contrôler. Mais entre la promesse et la réalité, il y a bien souvent un fossé…

- Adeline Hazan, présidente d’Unicef France.

- Boris Patentreger, cofondateur d'Envol Vert, directeur général France de Mighty Earth.

- Benoît Hamon, directeur général de Singa.

- Suzanne Chami, déléguée générale de l’Institut IDEAS.

- Adrien Nougaret, alias ZeratoR, organisateur de Z Event.

- Allain Bougrain-Dubourg, fondateur de la LPO.

