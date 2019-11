"20h30 le samedi". Le mur de Berlin

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la deuxième saison de "20h30 le samedi" revient sur un épisode peu connu de la carrière de Daniel Balavoine : comment un voyage derrière le rideau de fer a lancé la carrière de l'artiste...

Le jour où > Le mur de Berlin inspire Daniel Balavoine

Dans les années 70, Daniel Balavoine essaie de percer dans la musique, mais les temps sont durs… Il est choriste pour d’autres musiciens, jusqu’à un voyage en Europe de l'Est, derrière le rideau de fer, qui va le marquer à jamais et être une source d’inspiration. "20h30 le samedi" raconte ce moment charnière pour l'artiste.

Et aussi, la RDA disparue, le "Boss"...

Et aujourd’hui > Sur les traces d’un pays disparu

Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989 et l’ancienne République démocratique allemande (RDA) est aujourd’hui un pays disparu avec des usines, des écoles, des bâtiments à l’abandon. A l’intérieur, de nombreux trésors. "20h30 le samedi" a suivi Nicolas Offenstadt dans ses explorations. Un historien un peu particulier à la recherche d’objets qui racontent une société oubliée.

Le bonus > Un artiste estampillé "de l'Ouest" a réussi à donner un concert géant à Berlin-Est avant la chute du Mur, en 1988 : l'Américain Bruce Springsteen. Quelque 300 000 Allemands de l'Est avides de rock'n'roll et de liberté y assistent, et le "Boss" devient leur idole...

