"20h30 le samedi". Cannes en émoi

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" part sur la Croisette, avec des stars "made in Hollywood"...

Le jour où > Jodie Foster découvre Cannes et Paris

En mai 1976, Jodie Foster, 13 ans, foule pour la première fois le tapis rouge du Festival de Cannes pour son rôle dans Taxi Driver, réalisé par Martin Scorsese. La France découvre médusée cette jeune actrice surdouée, d’une maturité étonnante, et qui s’exprime dans un français parfait. L’actrice est ravie de découvrir la Croisette, mais ce qu’elle veut vraiment, c’est vivre quelques mois à Paris, comme les personnages des films de la Nouvelle Vague, de Truffaut, ou Godard, qui ont bercé son enfance. Elle va alors y poser ses valises, le temps d’une année. Entre le skateboard place du Trocadéro et les glaces de l’île Saint-Louis, elle va trouver le temps de tourner un film et même d’enregistrer un album… en français. "20h30 le samedi" revient sur la prodige américaine et sa parenthèse enchantée à Paris…

Et aussi, un pilote de légende, un journaliste qui aimait le cinéma...

Actu > La folle histoire de "Top Gun"

Tom Cruise a ébouriffé la Croisette mercredi 18 mai avec une montée des marches accompagnée des avions de chasse de la Patrouille de France, avant la projection hors compétition de Top Gun 2. Rien n’est trop beau pour le retour de Top Gun, le film vu et revu par des millions de spectateurs depuis 1986, devenu culte pour plusieurs générations. Pourtant, rien ne prédestinait ce film à un tel succès. Le scénario était plutôt mince, Tom Cruise n’en voulait pas, et l’armée américaine a eu bien des sueurs froides en voyant débarquer sur sa base une équipe de film un brin excentrique…

Bonus > Confidence de stars

Hommage à un journaliste intervieweur qui prenait ses quartiers à Cannes à chaque Festival… François Chalais a aimé le cinéma et ses héros. Quelques extraits de rencontres pour le plaisir…

