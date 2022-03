"20h30 le dimanche" avec Peter Turnley, Jean-Louis Etienne, Géraldine Danon et Selah Sue

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 27 mars 2022, avec Peter Turnley.

L'invité de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est le photographe franco-américain de retour d'Ukraine envahie par l'armée russe depuis le 24 février 2022.

Et aussi, un explorateur, une navigatrice, l'Antarctique...

Rencontre avec le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne qui a notamment monté des expéditions en Arctique et en Antarctique. Et conversation en duplex avec Géraldine Danon qui navigue actuellement avec son mari le marin Philippe Poupon et leurs enfants sur leur bateau Fleur australe. Elle a filmé l'Antarctique frappé par une vague de chaleur sans précédent.

Le Live de "20h30 le dimanche" : l’auteure-compositrice-interprète belge Selah Sue vient de sortir son cinquième album studio Persona.

