"19h le dimanche". Un héros très discret / Mon grand-père Louis de Funès

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct jusqu'à 19h55 par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 28 janvier :

> LE TEMOIGNAGE. Un héros très discret : Le 15h17 pour Paris, nouveau film de Clint Eastwood en salles à partir du 7 février, retrace l'attentat qui a eu lieu dans le train reliant Amsterdam à Paris le 21 août 2015. L'un des premiers à réagir est Mark Moogalian, un professeur d'anglais franco-américain tombé nez à nez avec le terroriste. Il arrive à lui arracher son AK-47, fait quelques pas pour s'enfuir, mais le terroriste lui tire dans le dos avec un revolver. C'est ce tir qui a alerté les trois soldats américains qui ont réussi à neutraliser le terroriste armé d'une kalachnikov, et, du coup, ont sauvé de nombreuses vies. Bertrand Jeanneau, Hélène Risacher, Benoit Vidues et Elise Leygnier l'ont suivi ces deux dernières années : hôpital, interviews, reprise de ses cours à HEC, rééducation, remise de la Légion d'honneur. Il joue même son propre rôle dans le film avec sa femme Isabelle…

Louis de Funès, star intergénérationnelle

> LA STORY. Mon grand-père Louis de Funès : l'acteur Louis de Funès, disparu en 1983 à soixante-huit ans, reste vivant dans l'inconscient collectif. Entre deux tournages, il trouvait refuge au château de Clermont, près de Nantes, où il se ressourçait auprès de sa famille et dans son potager. Sa petite-fille Julia revient sur les lieux si chers à son grand-père. Cette philosophe évoque la modernité du comédien et sa capacité à capter la condition humaine. Pourquoi plaît-il aux nouvelles générations ? Quel regard aurait-il porté sur la société ? Réponses avec François-Julien Piednoir et Smaïn Belhadj.

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

