VIDEO. Coronavirus : "On a beaucoup d'interventions liées à des troubles psychiatriques", selon un ambulancier

Les cas d’infections dues au coronavirus Covid-19 ont diminué ces deux dernières semaines dans les Vosges, l’un des départements les plus touchés. Cela fait moins de sorties pour l’ambulancier Johan Rodriguez qui a transporté un des tout premiers patients dépistés en France.

Ce jour-là, il retrouve Angèle, l’une des salariés de sa société qui est maintenant guérie du virus. "Après, il faut voir comment le virus va muter, ou s’il va rester, disparaître", s’interroge celle qui en a souffert pendant trois semaines. "Maintenant, c’est beaucoup plus calme. A la limite, on s’embête…" dit l’ambulancier au magazine "13h15 le dimanche" (replay).

"Ils n’ont plus leurs rendez-vous chez les psys"

"On a eu un rythme vachement poussé pendant trois bonnes semaines pendant lesquelles c’était vraiment conséquent. Une fois que le Covid s’est espacé, et pour l’instant il s’est presque même arrêté, on peut dire qu’on n’en a presque plus", explique aujourd’hui Johan après cette période très intense pour lui et ses équipes.

"Maintenant, on a beaucoup d’interventions liées à des troubles psychiatriques, psychologiques, précise-t-il. Les gens qui étaient dépressifs et ne voyaient plus personne à cause du confinement... Ça n’arrange rien forcément. Ils n’ont plus leurs rendez-vous chez les psys, ne vont plus à l’hôpital de jour… Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer."

