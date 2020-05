"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 7 / Episode 8

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2019-2020), le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) est retourné voir Patrick Laine, en Haute-Saône, ce médecin septuagénaire bientôt à la retraite qui poursuit ses visites à domicile. Ses patients atteints par le coronavirus Covid-19 se remettent doucement, mais l’inquiétude demeure. Une seconde vague épidémique est-elle à redouter ?

Même interrogation pour Jérôme Bedoucha, médecin aux Urgences médicales de Paris. Il a constaté la baisse du nombre de cas déclarés dans la capitale mais demeure vigilant. Ses patients disposent désormais à domicile d’un kit leur permettant d’évaluer leur capacité respiratoire, un outil précieux pour la médecine de ville qui évite d’engorger les hôpitaux parisiens.

Et aussi, la Normandie, l'île de Ré, le Parc national de la Vanoise...

En Normandie, les jeunes boulangers Alexandre et Léa vont ralentir le rythme qu'ils s'étaient imposé durant les huit semaines de confinement. Si leur chiffre d'affaires a baissé, il a été compensé par l’installation d’un four à pizza dans la cour de leur boulangerie… De son côté, le maire et professeur de physique-chimie de Rivedoux-Plage, sur l’île de Ré, dispense ses cours par internet... tout en préparant le déconfinement des 2 600 habitants.

Claire, gardienne de refuge sur les hauteurs de Val-d’Isère dans le Parc national de la Vanoise est toujours seule avec ses deux garçons. Le confinement sur les cimes va toutefois bientôt prendre fin. Entre les cours dispensés à son aîné, l’entretien des lieux et les visites d’Olga, le renard mascotte peu sauvage du refuge, Claire prépare sa redescente dans la vallée avec ses enfants… skis aux pieds.

Un reportage de Cyril Zha, Marc de Langenhagen, Paul Degenève, Alexandre Paré et Guillaume Salasca.

