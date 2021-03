"13h15 le samedi". A la poursuite du Diamant noir

C’est un petit village de 600 habitants situé dans le Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tous les samedis de décembre à mars, il dégage un fort parfum de truffes. Direction Richerenches, où se négocie 60% du marché mondial du diamant noir...

Pour ce document, signé Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Alexandre Marcellin et Oktay Sengul, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de Catherine Mure, qui a appris son métier dans l’ombre de son père, lui-même initié par le grand-père.

Ce champignon noir aux saveurs puissantes

Catherine Mure s’est fait un prénom et une renommée dans le monde des négociants de ce champignon noir aux saveurs puissantes. Elle choisit, achète et expédie cette merveille à tous les plus grands chefs.

Ces cuisiniers lui sont restés fidèles malgré la fermeture de leurs établissements liée à la pandémie du coronavirus Covid-19. Le millésime 2020 est exceptionnel et moins cher que prévu, car les acheteurs sont rares. Plongée au cœur des secrets de la famille Mure…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

