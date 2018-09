"13h15 le samedi". Sur les traces du loup

Les loups sont de retour en France : on en compte aujourd’hui 360 et leur population pourrait dépasser les 500 spécimens d’ici à 2023. Une espèce protégée qui gagne du terrain, comme dans le Tarn, la Somme et tout récemment dans l’Yonne… à 220 kilomètres de Paris.

Pour les éleveurs, la réalité est brutale. Mercantour, Verdon, Vercors… 12 000 brebis auraient été tuées par les loups en 2017. Et les spécialistes affirment désormais que l'animal sera bientôt de retour dans les forêts d’Ile-de-France.

Un prédateur protégé et redouté

Loups contre brebis : la cohabitation est-elle possible ? Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a suivi le quotidien d’éleveurs et de bergers, qui subissent toutes les semaines les attaques de ce prédateur à la fois protégé et redouté.

Patrice Brugère, Alexandra Paré, Vincent Fichmann et Mathilde Rougeron ont également rencontré Jean-Marc Landry, l’un des meilleurs spécialistes du loup gris et de son comportement, qui tente de faire le lien entre les hommes et les loups.

