"13h15 le samedi". Les paysans boulangers

En France, le pain est de chaque repas. Il fait partie de la culture alimentaire du pays. Une tradition gastronomique. Et pourtant, les 32 000 boulangeries de l’Hexagone vendent essentiellement du pain industriel ! Une tendance émerge depuis cinq ans : le retour du "bon pain" réalisé avec des farines issues de blés anciens, de l’eau pure et du levain naturel…

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de ces boulangers paysans de plus en plus nombreux à s’installer dans les terroirs de France. Parfois à la faveur d’une reconversion professionnelle, ils sont aujourd’hui en train de faire évoluer leur métier, voire de le changer.

Un pain à l’ancienne, au goût comme avant

Laure Bernard était directrice d’une MJC près de Dijon. Elle a quitté son poste pour devenir paysanne boulangère, dans leur village de Montliot-et-Courcelles, en Côte d’Or, entraînant son mari Reynald. Agriculteur céréalier, il a converti les terres familiales aux céréales biologiques et anciennes.

Leslie Benzaquen, Maxime Souville et Octay Sengul racontent l’aventure de ce couple qui a inventé une nouvelle façon de faire du pain : Laure et Raynaud cultivent leur blé et font leur farine et leur levain. Résultat : un pain à l’ancienne, au goût comme avant. Er ils le vendent dans le seul commerce encore ouvert de leur village.

