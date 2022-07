"13h15 le samedi". "Ma guerre au Mali, loin de vous"

Un document rare du magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), signé Dorothée Olliéric, Vincent Fichman, Florian Le Moal et Nicolas Berthelot, sur l’armée française au Mali à l’heure où la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du pays. Barkhane, et avant cela Serval, comptait plus de 5 000 militaires, dont 2 000 déployés dans la région dite des "trois frontières" : Mali, Burkina Faso et Niger.

Des soldats en première ligne contre les djihadistes depuis plus neuf ans, parmi lesquels 53 sont morts au combat. Philibert, Christophe et Amélie ont été suivis pendant six mois, depuis leur préparation militaire jusqu’à leur départ au Mali. Leur mission a duré quatre mois sur le terrain, au cours desquels ils ont connu des moments de fatigue, des tensions liées aux risques d’attaque, mais aussi des instants de réconfort quand ils pouvaient contacter leurs proches pour de brefs coups de fil…

Attaques suicides, "engins explosifs improvisés", mines artisanales…

La préparation militaire est terminée, le jour du départ approche pour Philibert, Christophe et Amélie. Comment leurs familles vont-elles vivre cette longue absence ? Un mari qui s’en va, une maman qui laisse ses deux fils à leur grand-mère, un tout jeune marié qui se sépare de son épouse pour quatre mois… Et cela, alors que peu avant, cinq soldats français viennent d’être tués au Mali.

Lorsque Philibert, Christophe et Amélie ont signé pour partir dans cette région, ils ignoraient que ce serait leur dernière OPEX (opération extérieure) au Mali. Le désengagement progressif des forces françaises au Sahel n’avait pas encore été annoncé par le chef de l’Etat français. Le convoi qu’ils accompagnent et sécurisent va parcourir plus de 500 kilomètres. Une mission à hauts risques…

