"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 6 / Episode 8

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français", le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) est retourné à la rencontre d'habitants de plusieurs villes et villages de France au lendemain des élections européennes du 26 mai 2019. Elles ont notamment vu la percée des listes écologistes en France et en Allemagne. Le signe que l’environnement et l’avenir de la planète sont bien au cœur des préoccupations. A Nantes, la consigne des bouteilles en verre se développe : une tradition qui renaît avec la dynamique du zéro déchet, du vrac et des circuits courts. Célie Couché a créé la filière de réemploi des bouteilles en verre en Pays de Loire avec Bout' à Bout’. Elle a reçu pour cette initiative le prix de l’Innovation sociale en 2017.

Quand il a été élu député européen sous les couleurs du Parti socialiste en 2014, l’ancien syndicaliste Edouard Martin, qui s’est illustré lors du conflit autour de la fermeture des hauts-fourneaux d’ArcelorMittal à Florange, avait annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat. Et il a tenu parole. A l’heure du bilan, il s’interroge sur le sens de son engagement politique, l’avenir de l’Europe, mais aussi sur le sien. Rencontre également avec Nicolas, le sidérurgiste d’Ascoval, qui se questionne lui aussi : après quatre ans de lutte, qu’adviendra-t-il de son usine ? Après une vente annulée une première fois, la reprise a été annoncée il y a peu par un groupe britannique… au bord de la faillite…

Du lait tricolore, un Anglais très français...

Ce document, signé Cyril Zha, Vincent Fichmann, Sophie Broyet, Emmanuelle Chartoire et Nicolas Berthelot, retrouve un éleveur du département de l’Aisne, Jean-Luc, qui n'a pas fait le choix du bio, mais celui de l'agriculture raisonnée. Il se bagarre jour après jour pour vendre son lait au juste prix aux consommateurs. Ce jour-là, il est allé manifester à Paris… son soutien au ministre de l’Agriculture, une fois n’est pas coutume, pour défendre le lait tricolore mais aussi les productions laitières de ses collègues européens.

Le "13h15" est allé de nouveau rendre visite à Roland, un Anglais très français installé en Périgord avec son association qui prend soin de chevaux ayant servi la Couronne britannique. Que réserve le Brexit à cet ancien de Scotland Yard ? Pourra-t-il toujours accueillir en France les équidés mis à la retraite par la police de Sa Majesté ? Pour en avoir le cœur net, il a traversé la Manche cette semaine, direction le Sussex où il a été question dans les conversations de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE et des élections européennes…

