"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 10 / Episode 3

Dans le cadre de sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2022-2023), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) s'est rendu, pour ce nouvel épisode signé Julie Darde, Cyril Zhâ et toutes les équipes du "13h15", à La Tour-d’Auvergne, et a suivi le maire de cette commune du département du Puy-de-Dôme dans sa tournée matinale d’infirmier. Lors de la foire aux bestiaux, va-t-il rencontrer la députée Laurence Vichnievsky afin de la sensibiliser à son problème de plan d’eau ?

Le chef du service des urgences de l’hôpital Delafonfaine de Saint-Denis, en région parisienne, rêvait d’un service entier sur la ligne de départ, mais ils ne sont au final qu’une dizaine de soignants… Amir quitte le service ce jour-là et Maximilien termine d’ici quelques jours. Tous sont contre la réforme qui imposerait une année supplémentaire d’internat pour les médecins généralistes, à effectuer dans un désert médical.

Une famille ukrainienne réfugiée, des éleveurs de cochons bio...

Huit mois après leur arrivée dans la petite commune de Merdrignac, dans le département des Côtes-d’Armor, Olena et ses enfants Katya et Maxym ne se font plus d’illusions : la guerre en Ukraine va durer et ils ne rentreront pas tout de suite. Ensemble, ils tentent de trouver leurs repères dans cette vie d’exil. Leur ville, Mykolaïv, est sous les bombardements incessants de l’artillerie russe. Le père des enfants est resté là-bas et il est vivant…

Cécilia et Virgile, éleveurs de cochons bio à Plabennec, dans le département du Finistère, deviennent intarissables quand il s’agit de parler de leurs bêtes qu’ils ne chauffent pas sur leur exploitation, contrairement à certains confrères éleveurs de cochons aux pratiques très énergivores. Leurs animaux sont nourris de déchets avec, notamment, les invendus des boulangeries, et leurs sols sont fertilisés avec le lisier. Ils vendent eux-mêmes leur viande sur le marché. Bref, c’est un circuit court et vertueux : l’agriculture de demain, selon eux.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".