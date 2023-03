Visite de Xi Jinping en Russie : trois jours pour renforcer les liens

Le président chinois a été accueilli par son homologue russe au Kremlin, lundi 20 mars. Le début d’une visite de trois jours qui doit déboucher sur de nouveaux liens diplomatiques et économiques et où la guerre en Ukraine devrait être abordée.

La poignée de main entre Xi Jinping et Vladimir Poutine a été chaleureuse et hautement symbolique, lundi 20 mars. Côte à côte au Kremlin, l’image des deux chefs d’État envoie un message aux pays occidentaux. Les trois jours du président chinois en Russie ont commencé par un entretien informel de 4h30. "Nous sommes partenaires dans une coopération stratégique globale", a affirmé Xi Jinping. Fraîchement réélu, il a foulé le sol soviétique pour la première fois depuis l’invasion russe en Ukraine. Cette visite doit renforcer les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays.

La Chine se pose en médiateur de la guerre en Ukraine

Les deux hommes devraient aussi aborder le plan de paix proposé par Pékin pour régler la guerre en Ukraine. Un programme en douze points, qui permet à la Chine d’apparaître comme une puissance médiatrice dans le conflit. Une posture condamnée par les États-Unis. Un numéro d’équilibriste de la part du pouvoir chinois qui n’a jamais soutenu ni condamné l’offensive russe en Ukraine. Selon le Wall Street Journal, XI Jinping compte s’entretenir avec Volodymyr Zelensky après son passage en Russie. Une manière d’afficher une neutralité et toutes ses ambiguïtés.